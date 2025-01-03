W0nderful стал седьмым украинцем в истории в ТОП-20 игроков года в Counter-Strike

Наиболее авторитетный портал по Сounter-Strike продолжает публикацию своего топ-20 игроков 2024 года.

11 место в рейтинге занял Игорь W0nderful Жданов. Игрок NaVi стал седьмым украинцем, который попал в топ за всю его историю.

Ранее это делали Егор Markeloff Маркелов, Сергей Starix Ищук, Иоанн Edward Сухарев, Даниил Zeus Тесленко, Александр S1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский.

Именно B1t делал это последним в 2021, а Markeloff S1mple были первыми в 2010 и 2016 годах.

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