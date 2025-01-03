iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

W0nderful стал седьмым украинцем в истории в ТОП-20 игроков года в Counter-Strike

Игорь Жданов занял 11-ю строчку в нынешнем топе.
Вчера, 22:36
W0ndefrul / HLTV
W0ndefrul / HLTV

Наиболее авторитетный портал по Сounter-Strike продолжает публикацию своего топ-20 игроков 2024 года.

11 место в рейтинге занял Игорь W0nderful Жданов. Игрок NaVi стал седьмым украинцем, который попал в топ за всю его историю.

Ранее это делали Егор Markeloff Маркелов, Сергей Starix Ищук, Иоанн Edward Сухарев, Даниил Zeus Тесленко, Александр S1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский.

Именно B1t делал это последним в 2021, а Markeloff S1mple были первыми в 2010 и 2016 годах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса
Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти
Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу
Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года
Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан в Суперкубке Италии, поединок Реала в Ла Лиге, матч Лиги 1
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса
Европа00:32
Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти
Вчера, 23:59
Киберспорт23:59
Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу
Европа23:50
Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой
Европа22:59
Консейсау успешно стартовал во главе Милана, пройдя в финал Суперкубка Италии
Киберспорт22:36
W0nderful стал седьмым украинцем в истории в ТОП-20 игроков года в Counter-Strike
Европа21:57
Топ-клуб Серии А хочет уже зимой подписать Судакова
Киберспорт21:33
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
Европа20:58
Спортдир Ювентуса отреагировал на слухи об интересе к Зиркзе
Европа20:33
Топ-клуб Италии интересуется талантом Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK