ФИФА попросила участников ЧМ-2022 не превращать футбол в политику

Британский Sky Sports поделился с миром письмом, которое президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самура направили всем участникам чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Мундиаль должен стартовать уже 20 ноября, но сопровождается большим количеством скандалов на политическом поприще. Здесь и дискриминация ЛГБТК+ сообщества в Катаре, и желание каких-либо стран не допустить Иран к турниру из-за поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины.

ФИФА решили взять ситуацию в свои руки и заняться популизмом, сообщив всем участникам турнира, что футбол "вне политики".

"Чемпионат мира в Катаре уже не за горами, и волнение по поводу главного в мире футбольного праздника растет во всем мире, поскольку мы отсчитываем дни до начала в Дохе в воскресенье, 20 ноября 2022 года", - начинается письмо ФИФА всем сборным.

Некоторые капитаны хотят выступать с ЛГБТ-повязкой

"Как одна из 32 команд-участниц, вы являетесь надеждой своей страны и всего ее народа. ФИФА уверяет вас, что в Катаре все было подготовлено для того, чтобы каждая участвующая команда имела наилучшие шансы для достижения успеха. Восемь современных стадионов , на которых будет сыграно 64 матча, станут идеальной площадкой для проведения крупнейшего в мире турнира".

Сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живет в вакууме. Также мы понимаем, что в мире существует множество проблем и трудностей политического характера, но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения

"ФИФА всегда пытается уважать любые мысли и убеждения и не преподносит моральных уроков остальному миру. Разнообразие - одна из величайших сил мира, и если инклюзивность что-то означает, это самое уважение к этому разнообразию. Нет народа, культуры или нация, которые были бы лучше за других Этот принцип является краеугольным камнем взаимного уважения и недискриминации, а также одной из основных ценностей футбола, поэтому, пожалуйста, давайте все помнить об этом и пусть футбол будет в центре внимания.

Теперь, на чемпионате мира, у нас есть уникальная возможность приветствовать и обнимать всех, независимо от происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации или национальности.

Давайте воспользуемся этой возможностью и соединим мир универсальным языком футбола. Мы сосредоточены на футболе, потому что #NowIsAll», — говорится в письме ФИФА.

Напомним, что недавноУАФ попросила исключить сборную Ирана из участников чемпионата мира.