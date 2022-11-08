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Эриксен возглавил заявку сборной Дании на чемпионат мира 2022 года

Очередная команда огласила свой состав на катарский мундиаль.
Сегодня, 01:01
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Вслед за сборной Бразилией свою заявку на предстоящий чемпионат мира огласила и сборная Дании.

Главный тренер датчан Каспер Хьюлманд определился с теми игроками, которые понадобятся ему на мундиале. Согласно с Evening Standard, в окончательную заявку скандинавов попал 21 футболист.

Не мог не попасть в заявку хавбек Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен. Для капитана сборной Дании этот турнир станет важным еще и с психологической точки зрения учитывая то, что он пережил на чемпионате Европы 2020 года.

Вратари: Каспер Шмейхель (Ницца), Оливер Кристенсен (Герта).

Защитники: Симон Кьяер (Милан), Йоаким Андерсен (Кристал Пелас), Йоаким Меле (Аталанта), Андреас Кристенсен (Барселона), Расмус Кристенсен (Лидс), Йенс Ларсен (Трабзонспор), Виктор Нельссон (Галатасарай), Даниэль Васс (Брондбю).

Полузащитники: Томас Дилейни (Севилья), Матиас Йенсен (Брентфорд), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Тоттенхэм).

Нападающие: Андреас Ольсен (Брюгге), Йеспер Линдстрем (Айнтрахт Ф), Андреас Корнелиус (Копенгаген), Мартин Брейтуэйт (Эспаньол), Каспер Дольберг (Севилья), Миккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Винд (Вольфсбург).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дания Кристиан Эриксен сборная Дании Чемпионат мира 2022

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