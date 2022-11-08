Англия - Иран: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022

Где смотреть матч первого тура чемпионата мира по футболу Англия - Иран. ISPORT рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч ЧМ-2022 Англия - Иран.

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Уже на второй день сыграет сборная Англии, которая входит в число фаворитов мундиаля. Соперником английской сборной будет команда Ирана.

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Халифа, в Дохе.

В группу В также попали сборные США и Уэльса, которые проведут свой матч 21 ноября. Несмотря на очевидного фаворита группы, которым является Англия, три других сборных могут побороться за вторую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф чемпионата мира.

Где смотреть матч Англия - Иран

В Украине футбольный поединок чемпионата мира в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Кроме того, поединок также будет доступен на каналах Суспильне и Суспильне Спорт.

В своей истории сборные Англии и Ирана никогда не встречались.

Где состоится матч Англия - Иран

Поединок пройдет в столице Катара - Доха на стадионе Халифа. Арена построена в 1976 году, однако дважды была реконструирована. Последние изменения произошли перед чемпионатом мира. Стадион вмещает около 45 тысяч зрителей.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет с Уэльсом, а Иран - с США. Оба матча пройдут 29 ноября.