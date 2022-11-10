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Без Ройса и Вернера, но с Мюллером и Сане: Германия огласила состав на ЧМ-2022

Тренер Бундестим определился с исполнителями, которые могут сыграть на мировом первенстве.
Сегодня, 13:40
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик огласил имена игроков, которые попали в заявку команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В матчах будущего мирового первенства смогут принять участие 26 немецких исполнителей, вошедших в финальный состав Бундестим.

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Стоит отметить, что из-за травм на ЧМ-2022 не смогут сыграть полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс и нападающий Лейпцига Тимо Вернер.

Состав сборной Германии на ЧМ-2022:

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт)

Защитники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба - Фрайбург), Тило Керер (Вест Хэм), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба - РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба - Боруссия Дортмунд)

Полузащитники: Карим Адейеми, Юлиан Брандт (оба - Боруссия Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все - Бавария), Марио Гетце (Айнтрахт), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Хавертц (Челси), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах)

Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабри (Бавария), Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)

Напомним, что на чемпионате мира-2022 сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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