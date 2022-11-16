Погба, Рамос и Салах: список тех, кто пропустит ЧМ-2022

Узнай кто пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, решения тренера или других причин.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Мы увидим на полях лучших футболистов мира, но многих повстречать нам не удастся.

К сожалению, часто бывает такое, что звездные исполнители не могут поехать на главный турнир за четыре года, из-за травм или вообще из-за решения тренера.

ISPORT собрал список игроков, которых мы не сможем увидеть на ЧМ-2022 по той или иной причине.

Кто пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Группа А

Нидерланды

Не сыграет: Джорджинио Вейналдум.

Мартен де Рон, место которого на чемпионате мира был под вопросом, попал в заявку команды.

Катар

Не сыграет: Абдулла Аль-Ахрак.

Эквадор

Не сыграет: Жоао Рохас.

Роберт Арболеда попал в предварительную заявку, однако точно еще неизвестно.

Сенегал

Не сыграют: Буна Сарр, Кейта Бальде.

Садио Мане получил травму в преддверии чемпионата мира, однако попал в заявку сборной на мундиаль, возможно, он сможет сыграть.

Группа В

Англия

Не сыграют: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Джейдон Санчо, Эмиль Смит-Роу

Кайл Уокер и Калвин Филлипс имели проблемы накануне чемпионата мира, но попали в окончательный список.

США

Не сыграет: Майлз Робинсон

Вестон Маккенни оказался в заявке, хоть его участие было под вопросом.

Уэльс

Не сыграют: -

Иран

Не сыграет: Аллахьяр Сайядманеш

Сердар Азмун оказался в заявке, хоть его участие на турнире было под вопросом.

Группа С

Аргентина

Не сыграет: Джовани Ло Чельсо.

Кристиан Ромеро, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Хуан Фойт, Пауло Дибала - все они попали в финальную заявку, несмотря на травмы накануне турнира.

Польша

Не сыграют: Бартломей Дронговский, Якуб Модер.

Роберт Гумни попал в заявку, несмотря на недавнюю травму.

Мексика

Не сыграет: "Текасито" Корона

Саудовская Аравия

Не сыграют: -

Группа D

Франция

Не сыграют: Поль Погба, Нголо Канте, Майк Меньян, Преснель Кимпембе, Уэсли Фофана

О том, кто пропустит ЧМ-2022 у Франции было известно за долго до самого чемпионата мира. У французов самый обширный список травмированных игроков.

Дания

Андреас Кристенсен был включен в заявку, хотя продолжает восстанавливаться от травмы.

Австралия

Натаниэль Аткинсон, Кэмерон Дэвлин, Харри Соутар и Кай Роулс - попали в заявку, несмотря на свои проблемы.

Тунис

Не сыграют: Омар Рекик, Эллис Схири

Группа Е

Германия

Не сыграют: Тимо Вернер, Марко Ройс, Флориан Вирц

Армель Белла-Кочап, Лерой Сане, Томас Мюллер - попали в заявку, несмотря на проблемы со здоровьем.

Испания

Не сыграют: Микель Ойарсабаль

Эрик Гарсия оказался в заявке, хоть и был травмирован.

Япония

Не сыграют: Юта Накаяма

Ко Итакура, Хидемаса Морита, Ао Танака, Такефуса Кубо, Такума Асано - все-таки в заявке, пускай и имели повреждения.

Коста-Рика

Кейлор Навас будет на ЧМ-2022, хоть и имеет проблемы со спиной.

Группа F

Бельгия

Не сыграет: Алексис Салемакерс

Тома Менье успел восстановиться до чемпионата мира.

Канада

Не сыграют: Донейл Генри, Скотт Кеннеди

Марокко

Не сыграет: Тарик Туссудали

Эз Абде и Юссеф Эн-Несири восстановились от травм.

Хорватия

Марцело Брозович и Домагой Вида имеют шанс сыграть на ЧМ, несмотря на недавние травмы.

Группа G

Бразилия

Не сыграют: Диего Карлос, Артур Мело, Филипе Коутиньо

Сербия

Не сыграет: Эрхан Машович

Иван Илич, Дарко Лазович, Андрея Живкович, Душан Влахович - в заявке команды, несмотря на проблемы перед мундиалем.

Камерун

Не сыграют: -

Швейцария

Не сыграют: -

Янн Зоммер и Нико Эльведи успели восстановиться от травм.

Группа H

Португалия

Не сыграют: Диогу Жота, Педру Нету, Рикардо Перейра

Гана

Не сыграют: -

Уругвай

Не сыграет: Мауро Арамбарри

Эдинсон Кавани и Рональд Араухо имеют шансы сыграть на ЧМ, хоть и с травмами они.

Южная Корея

Не сыграют: -

Сон Хын Мин восстановился к чемпионату миру.

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Кто пропустит ЧМ-2022 из-за решения тренера

Многие звездные футболисты не поехали на чемпионат мира из-за того, то так решили главные тренеры их национальных команд. Не поучаствуют в турнире следующие футболисты, которые могли играть за ТОП-сборные.

Не візьмуть участь в турнірі наступні футболісти, які могли грати за ТОП-збірні.

Нидерланды

Яспер Силессен (Нидерланды), Куинси Промес (спартак), Жоэль Вельтман (Брайтон), Донни ван де Беек (МЮ), Дониэль Мален (Боруссия Дортмунд), Ганс Хатебор (Аталанта), Райан Гравенбах (Бавария), Рик Карсдорп (Рома), Свен Ботман (Ньюкасл), Арно Данжума (Вильярреал), Джастин Клюйверт (Валенсия).

Англия

Фикайо Томори (Милан), Иван Тоуни (Брентфорд), Деле Алли (Бешикташ), Джесси Лингард (Ноттингем), Крис Смоллинг (Рома), Тайрон Мингз (Астон Вилла), Тэмми Абрахам (Рома), Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон), Джо Гомес (Ливерпуль), Доминик Кальверт-Льюин (Эвертон), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Джарод Боуэн (Вест Хэм), Харви Эллиот (Ливерпуль).

Аргентина

Эрик Ламела (Севилья), Анхель Корреа (Атлетико), Роберто Перейра (Удинезе), Николас Домингес (Болонья), Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина), Мауро Икарди (Галатасарай), Джовани Симеоне (Наполи), Мануэль Лансини (Вест Хэм).

Франция

Люка Динь (Астон Вилла), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Корантен Толиссо (Лион), Томас Лемар (Атлетико Мадрид), Набиль Фекир (Бетис), Виссам Бен Йеддер (Монако), Александр Ляказетт (Лион), Клеман Ленгле (Тоттенхэм), Курт Зума (Вест Хэм), Ферлан Менди (Реал), Флорьян Тавен (Тигрес).

Германия

Джонатан Та (Байер), Робин Госенс (Интер), Кевин Фолланд (Монако), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Бернард Лено (Фулхэм), Робин Кох (Лидс), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Юлиан Вайгль (Бенфика).

Испания

Марк Кукурелья (Челси), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Тиаго Алькантара (Ливерпуль), Давид Де Хеа (МЮ), Кепа Ариссабалага (Челси), Херар Морено (Вильярреал), Иньиго Мартинес (Атлетик Бильбао), Иско (Севилья), Родриго (Лидс), Сауль Ньїгес (Атлетико Мадрид), Яго Аспас (Сельта), Адама Траоре (Вулвергемптон), Лукас Васкес (Реал Мадрид), Маркос Алонсо (Барселона), Дани Себальос (Реал Мадрид), Хуан Бернат (ПСЖ).

Бельгия

Насер Шадли (Вестерло), Кристиан Бентеке (Ди Си Юнайтед), Дивок Ориги (Милан), Дедрик Боята (Брюгге), Деннис Прат (Лестер), Аднан Янузай (Севилья).

Хорватия

Милан Бадель (Дженоа), Анте Ребич (Милан), Йосип Брекало (Вольфсбург), Тин Едвай (локомотив), Марко Пьяца (Эмполи), Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон).

Бразилия

Роберто Фирмино (Ливерпуль), Оскар (Шанхай), Лукас Моура (Тоттенхэм), Эвертон (Фламенго), Габриэл Барбоса (Фламенго), Ренан Лоди (Ноттингем Форест), Давид Нерес (Бенфика), Эмерсон (Тоттенхэм).

Португалия

Седрик Соареш (Арсенал), Гонсало Гедеш (Вулверхэмптон), Ренато Санчеш (ПСЖ), Андре Гомеш (Лилль), Нелсон Семедо (Вулверхэмптон), Желсон Мартинш (Монако), Мариу Руи (Наполи), Серджиу Оливейра (Галатасарай), Антони Лопеш (Лион).

Уругвай

Николас Лодейро (Сиэтл), Кристиан Стуани (Жирона), Найтан Нандес (Кальяри), Джонатан Родригес (Альмерия), Диего Ролан (Хуарес).

Кто из звезд пропустит ЧМ-2022, потому что не вышел туда

Златан Ибрагимович (Швеция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Мартин Эдегор (Норвегия), Хакан Чахланоглу (Турция), Давид Алаба (Реал), Марсель Забитцер (Бавария), Жоржиньо (Челси), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Леонардо Бонуччи (Италия), Марко Верратти (Италия), Николо Барелла (Италия), Чиро Иммобиле (Италия), Мануэль Локателли (Италия), Рияд Марез (Алжир), Мохаммед Салах (Египет), Виктор Осимхен (Нигерия), Артуро Видаль (Чили), Алексис Санчес (Чили), Гари Медель (Чили), Хамес Родригес (Колумбия), Луис Диас (Колумбия), Давид Оспина (Колумбия), Александр Зинченко (Украина), Руслан Малиновский (Украина), Михаил Мудрик (Украина).