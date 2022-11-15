"Я иду и у меня нет тормозов": Наставник сборной Испании решил стать стримером на время Чемпионата мира-2022

Уже через 5 дней, 20 ноября, стартует Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Сборная Испании во главе с Луисом Энрике прилетит в Доху 18 ноября.

Испанский специалист сообщил болельщикам "Фурии Рохи", что будет вести прямые эфиры прямиком из Катара.

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"Привет всем. Стримеры мира, держитесь подальше - я иду и у меня нет тормозов. Я здесь, чтобы объявить, что становлюсь стримером. Ну, я еще не стример, потому что не дебютировал, это только видео. Я намерен вести трансляции в течение времени, которое мы проведем в Катаре, в городе Доха.

Мы приедем 18 числа, утром. Я рассчитываю, что в тот же день смогу начать первую трансляцию. Это решение, которое возникло из сумасшедшей, но интересной идеи, а именно рассказать информацию о национальной сборной непосредственно напрямую вам, болельщикам, которые могут быть заинтересованы в особой точке зрения, моей и моего тренерского штаба. Установить более прямое общение, без фильтров, более спонтанное и интересное для всех.

Начнем с того, что вы видите, что мне нужно улучшить, потому что на этом видео освещения почти нет, микрофон из третьего дивизиона и лицо... это то, что есть. Я много живу атмосферой чемпионата мира, давлением чемпионата мира. Я вас всех обнимаю, до свидания", - заявил Энрике в видеообращении.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

Испания стартует на Мундиале 23 ноября матчем против Коста-Рики.