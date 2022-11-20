Валенсия догнал Криштиану по интересному показателю, Саленко в лидерах

Форвард сборной Эквадора забил пять голов подряд за свою команду.

В матче-открытии чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Эквадора встречалась с хозяевами турнира.

Первый тайм завершился для южноамериканцев победой 2:0, а оба гола забил нападающий Энер Валенсия.

Форвард Фенербахче таким образом забил уже пять голов подряд для своей сборной на чемпионатах мира. В 2014 году именно Энер забил трижды за Эквадор.

Интересно, что только три игрока забивали на ЧМ более пяти голе подряд - это Эусебио (Португалия), Паоло Росси (Италия) и украинец Олег Саленко.

По пять голов подряд кроме Валенсии имеют Питер МакПарланд, Алессандро Альтобелии и Криштиану Роналду.