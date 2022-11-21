Достойная мотивация: Budweiser подарит все не проданное пиво в Катаре победителю ЧМ-2022

Футболисты поборются еще за один трофей, помимо заветного кубка.

Производитель пива Budweiser показал склад с тысячами банок пива, которое пришлось изъять из продажи в Катаре, после того, как там в последнюю минуту запретили продавать алкоголь на стадионах.

Компания по изготовлению хмельного была объявлена одним из спонсоров турнира, однако теперь ей придется продавать только безалкогольную версию своего пива.

В Budweiser были недовольны решением властей Катаре, ввиду чего они решили выйти из ситуации, объявив, что победитель ЧМ-2022 заберет себе все не проданное на турнире пиво.

Напомним, в Катаре алкоголь запрещен. Болельщики могут покупать и употреблять пиво лишь в "фан-зонах".

Ранее сообщалось, что Катар - первая страна, проигравшая в матче-открытии ЧМ в статусе хазяйки турнира.