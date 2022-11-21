Достойная мотивация: Budweiser подарит все не проданное пиво в Катаре победителю ЧМ-2022
Производитель пива Budweiser показал склад с тысячами банок пива, которое пришлось изъять из продажи в Катаре, после того, как там в последнюю минуту запретили продавать алкоголь на стадионах.
Компания по изготовлению хмельного была объявлена одним из спонсоров турнира, однако теперь ей придется продавать только безалкогольную версию своего пива.
В Budweiser были недовольны решением властей Катаре, ввиду чего они решили выйти из ситуации, объявив, что победитель ЧМ-2022 заберет себе все не проданное на турнире пиво.
Make us proud @usmnt @ussoccer https://t.co/SYXYEy0A4R— Budweiser (@budweiserusa) November 19, 2022
Напомним, в Катаре алкоголь запрещен. Болельщики могут покупать и употреблять пиво лишь в "фан-зонах".
Ранее сообщалось, что Катар - первая страна, проигравшая в матче-открытии ЧМ в статусе хазяйки турнира.