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Игроки сборной Ирана не пели Гимн, протестуя против действий нынешней власти

Футболисты непоколебимо стояли во время того, как играл Гимн их государства.
Сегодня, 15:56
Игроки Ирана / Getty Images
Игроки Ирана / Getty Images

Перед стартом проходящего в Катаре матча чемпионата мира 2022 года все 11 футболистов стартового состава сборной Ирана не стали петь национальный Гимн.

Футболисты стояли невозмутимо и с мрачными лицами.

Таким образом игроки протестуют против действий собственных властей. В Иране уже несколько месяцев мирные жители протестуют на улицах городов, многие уже стали жертвами. Также власти Ирана помогают российской агрессии в сторону Украины.

Напомним, что на старте матча Англия - Иран голкипер азиатской страны получил тяжелую травму и был изменен.


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