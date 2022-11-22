Чемпионат мира-2022: итоги второго дня

ISPORT представляет итоги второго игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Завершился второй игровой день события, которого ждали все футбольные фанаты мира. В бой вступили первые команды из числа фаворитов на чемпионате – Англия и Нидерланды. Мы увидели ряд голов и стали свидетелями первого ничейного результата на турнире.

Что мы увидели?

Сегодня состоялось три матча чемпионата мира в группах A и B.

Англия - Иран 6:2

Команда Гарета Саутгейта почти без проблем одолела своего соперника. Начало поединка было несколько затянуто из-за травмы голкипера Ирана, после чего англичане долго искали путь к воротам соперника.

Но после того, как нашли, забивали голы один за другим. Отметим дубль Букайо Сака и гол Джуда Беллингема. А эти ребята на двоих немного больше лет, чем португалец Пепе!

Сенегал - Нидерланды 0:2

Второй поединок дня вообще мог стать полной противоположностью первому, ведь фанаты не видели голов до самой концовки матча.

И все же команда Луи ван Гаала смогла в достаточно ровном и увлекательном матче дожать своего оппонента. Голы на 84-й на 99-й минутах принесли "оранжевым" победу.

США - Уэльс 1:1

А вот и первый матч на турнире, завершившийся ничейным результатом. Команды провели совершенно разные тайма. В первом Уэльсе не мог найти свою игру, зато США выглядели довольно неплохо и смогли забить гол.

После перерыва все изменилось. Американцы были гораздо хуже самих себя еще несколько десятков минут назад, а вот Уэльс делал все, чтобы не проиграть свой первый за 64 года матч чемпионата мира. И им это в конце концов удалось.

Событие дня на ЧМ-2022

Иранские футболисты перед матчем против Англии не стали петь Гимн своей страны. Таким образом, игроки провели протест против действий собственных властей на родине.

Лучший игрок дня на ЧМ-2022

Здесь выбор сделать очень тяжело. Если в первый день вопросов не могло возникнуть – Эннер Валенсия был лучшим в едином матче, то сегодня это сделать гораздо труднее.

Букайо Сака не факт, что был лучшим в своем поединке, но два гола сделали свое дело. 21-летний хавбек стал первым игроком Арсенала, забившим за Англию на ЧМ со времен Сола Кэмпбелла в 2002 году!

Лучший гол дня на ЧМ-2022

Голов сегодня было достаточно, но ни один из них не был каким-то очень красивым. Выбрать очень сложно, в нашей редакции таким чаще всего назвали мяч Коди Гакпо и первый гол Букайо Сака. Что же, за англичанина голосов было больше.

Хотя, без сомнений, автором лучшего гола дня является Максим Марусич из Ингульца.

Дебютант дня

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт несколько неожиданно уехал на чемпионат мира, но еще неожиданнее он вышел в старте на первый матч сборной против Сенегала.

Дебют для игрока удался, он выполнил несколько действительно крутых сейвов и смог сохранить свои ворота сухими - единственным из всех голкиперов (кроме травмированного на 8-й минуте иранца) сегодняшнего дня.

Фанаты дня

Болельщики сборной США – это нечто.

Статистические факты дня

1 – Сенегал впервые в истории не выиграл свой дебютный матч ЧМ

2 – два наиболее поздних гола в истории чемпионатов мира были забиты сегодня. Клаасен (Нидерланды) и Тареми (Иран)

7 – Нидерланды выиграли уже семь матчей подряд на групповых этапах чемпионатов мира.

22 – в старте матча США – Уэльс не было ни одного игрока с опытом игры на чемпионатах мира. Прошедшими подобными поединками на мундиалях были Польша – Сенегал в 2018 и Чили – Гондурас в 2010.

27 – матчей подряд на чемпионатах мира команда США хотя бы раз, но допускала удар в створ своих ворот, но Уэльс в первом тайме так и не потревожил голкипера американцев.

35 – именно столько передач было исполнено английскими игроками друг другу перед тем, как Джек Гриллиш забил свой гол. Это рекорд чемпионата мира.

38 – теперь побед на счету у Луи ван Гаала во главе с Нидерландами, он обошел Дика Адвокаата по этому показателю и стал рекордсменом.

46 – передач отдали иранские футболисты за первый тайм. Меньше всего на чемпионатах мира с 1966 года.

49 – секунд понадобилось Маркусу Рашфорду, чтобы забить гол после выхода на замену.

Какие матчи будут завтра?

12:00 Аргентина - Саудовская Аравия

15:00 Дания - Тунис

18:00, Мексика – Польша

21:00, Франция – Австралия