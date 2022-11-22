Мексика - Польша: смотреть онлайн трансляцию матча

Во вторник, 22 ноября, в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Мексики встретится с Польшей.

Поединок будет сыгран на стадионе 974 в Дохе.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение мексиканской сборной.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика - Польша

Трансляция поединка ЧМ-2022 будет доступна в этой новости и состоится 22 ноября, а начать смотреть онлайн можно, начиная с 18:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, а также поединок можно увидеть на каналах Суспільне.

В этой же группе в первом туре сборная Саудовской Аравии нанесла сенсационное поражение Аргентине (1:2).