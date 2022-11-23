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Франция пропустила первой, но обыграла Австралию на ЧМ-2022

Оливье Жиру забил сразу два гола.
Сегодня, 06:33
Франция празднует гол / Getty Images
Франция празднует гол / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года действующие обладатели трофея встретились со сборной Австралии.

Поединок для Франции начался неудачно – уже на 9-й минуте они пропустили гол после стремительной атаки и прострел с правого фланга, который точным ударом перевел в ворота Гудвина.

И еще в первом тайме французы смогли вернуться в игру. Сначала Адриен Рабио головой замкнул подачу с фланга, а затем он же выкатил на пустые ворота пробившего точно Оливье Жиру.

После перерыва Франция забила еще два мяча за три минуты – первый на счету Килиана Мбаппе, а второй в исполнении все того же Жира.

Теперь нападающий Милана сравнялся с Тьерри Анри по количеству голов в истории сборной Франции. Сами французы уже после первого тура заняли первое место в таблице своей группы.

Статистика матча Франция – Австралия 1-го тура чемпионата мира

Франция — Австралия 4:1
Голы: Рабе, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 — Гудвин, 9

Владение мячом: 62% – 38%
Удары (по воротам): 21(7) - 4(1)
Офсайды: 0-0
Угловые: 8-1

Франция: Льорис — Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес, 13) — Гризманн, Чуамэни (Фофана, 76), Рабио — Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89) , Мбаппе.

Австралия: Райан — Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегич — Макгри (Мобил, 73), Муй, Ирвин (Баккус, 84) — Леки, Дюк (Каммингс, 56), Гудвин (Куол, 73).

Предупреждение: Дюк, Ирвин, Муй


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Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча
Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча

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