Португалия - Гана: смотреть онлайн трансляцию матча

В рамках чемпионата мира 2022 сыграют сборные Португалии и Ганы, которые на групповом этапе представляют квартет H.

Познакомиться ближе со сборной Португалии

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Гана

Трансляция матча чемпионата мира будет доступна в этой новости 24 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд будут доступны за часы до начала встречи.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Ганы

В одной группе с Португалией и Ганой также выступают команды Уругвая и Южной Кореи.