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Бразилия - Сербия: смотреть онлайн трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Бразилии и Сербии.
Сегодня, 13:06

В рамках чемпионата мира 2022 сыграют сборные Бразилии и Сербии, которые на групповом этапе представляют квартет G.

Познакомиться ближе со сборной Бразилии

Удастся ли "пентакампеонам" подтвердит статус одного из фаворитов турнира удачным стартом? Смогут ли балканцы преподнести сюрприз?

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия - Сербия

Трансляция матча чемпионата мира будет доступна в этой новости 24 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Сербии

В одной группе с Бразилией и Сербией также выступают команды Швейцарии и Камеруна.


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