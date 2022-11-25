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Англия - США: смотреть онлайн трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Англии и США.
Сегодня, 11:11
Англия - США: онлайн трансляция
Англия - США: онлайн трансляция

Сборные США и Англии в очном противостоянии встретятся в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Англии

Англичане после первого тура заняли первое место в группе благодаря победе над Ираном, тогда как США упустили победный счет во встрече с Уэльсом.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - США

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Англией и США будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по киевскому времени.

Если Англия сможет сегодня победить, она гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

 Познакомиться ближе со сборной США

Команды будут выходить на поле уже зная результат параллельного поединка их группы B, где встретятся Уэльс и Иран.


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