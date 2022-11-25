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Нидерланды - Эквадор: смотреть онлайн трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляция поединка между сборными Нидерландов и Эквадора.
Сегодня, 10:56
Нидерланды - Эквадор: онлайн трансляция
Нидерланды - Эквадор: онлайн трансляция

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов встретится с командой Эквадора.

Познакомиться ближе со сборной Нидерландов

Подопечные Луи ван Гаала в тяжелом матче первого тура обыграли Сенегал, а вот Эквадор не имел больших проблем против хозяев турнира - сборной Катара.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Эквадор

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Нидерландами и Эквадором будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по киевскому времени.

Победитель матча с большой долей вероятности получит путевку в 1/8 финала чемпионата мира.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

 Познакомиться ближе со сборной Эквадора

Команды будут выходить на поле уже зная результат другого матча в этой группе, где встретятся Катар и Сенегал.


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