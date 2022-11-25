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Катар - Сенегал: смотреть онлайн трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Катара и Сенегала.
Сегодня, 08:33
Катар - Сенегал: онлайн трансляция
Катар - Сенегал: онлайн трансляция

Второй тур группового раунда чемпионата мира 2022 года уже начинается, и хозяева турнира - команда Катара - сыграет свой матч против Сенегала.

Познакомиться ближе со сборной Катара

Оба коллектива провалили первый тур - проиграв свои матчи. Тот, кто проиграет сегодня, может попрощаться с мечтами о выходе в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар - Сенегал

Трансляция матча ЧМ-2022 между Катаром и Сенегалом станет доступной в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Главная интрига матча - смогут ли хозяева турнира набрать хотя бы одно очко до матча против фаворита группы - Нидерландов.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

 Познакомиться ближе со сборной Сенегала

Другой поединок группы А, в котором Нидерланды сыграют против Эквадора, начнется практически сразу после этого матча.


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