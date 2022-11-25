По два бельгийца, англичанина, француза, испанца и эквадорца: сборная 1-го тура ЧМ-2022 от WhoScored

После завершения первого тура группового раунда чемпионата мира портал WhoScored обнародовал символическую команду лучших игроков.

Да, в одиннадцать лучших вошли представители всего шести стран.

Это два представителя Бельгии (Куртуа и Альдервейрельд), два эквадорца (Пресиадо и Валенсия), два англичанина (Сака и Беллингем), два испанца (Ольмо и Альба) и два француза (Гризманн и Рабё). Последним одиннадцатым игроком стал защитник сборной Хорватии Дэйан Ловрен.

Отметим, что второй тур ЧМ-2022 стартует уже сегодня, 25 ноября,матчем между Ираном и Уэльсом.