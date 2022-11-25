Тунис - Австралия: смотреть онлайн трансляцию матча

26 ноября в рамках второго тура чемпионата мира футбола в группе D сойдутся сборные Туниса и Австралии.

Познакомиться поближе с сборной Туниса

Обе команды считались аутсайдерами, но после сенсационной ничьей против сборной Дании "орлы Карфагена" имеют реальные шансы выйти из группы. Для этого нужно обязательно выигрывать у австралийцев.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия - Тунис

Трансляция матча ЧМ-2022 между Тунисом и Австралией станет доступна в этой новости 26 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 12:00 по Киеву.

В другом матче группы D Франция встретится с Данией, и, с большой долей вероятности, "синие" заберут свои три очка. Поэтому победитель матча Тунис - Австралия может получить реальный шанс сыграть в плей-офф.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться поближе со сборной Австралии

Сразу после этого поединка болельщиков ожидает матч между Польшей и главной сенсацией турнира по Саудовской Аравии.