Польша - Саудовская Аравия: смотреть онлайн трансляцию матча

26 ноября в рамках второго тура чемпионата мира футбола в группе С сойдутся сборные Польши и Саудовской Аравии.

Познакомиться поближе со сборной Польши

Аравийцы стали главной сенсацией турнира, обыграв сборную Аргентины. А поляки разыграли нулевую ничью с Мексикой, поэтому им очень нужна победа.

Где смотреть онлайн трансляцию матча Польша - Саудовская Аравия

Трансляция матча ЧМ-2022 между Польшей и Саудовской Аравией станет доступна в этой новости 26 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Левандовски и компании очень нужна победа перед матчем с Аргентиной. А аравийцы попытаются доказать, что не просто так обыграли фаворита группы. В любом случае, противостояние будет крайне интересным.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться поближе со сборной Саудовской Аравии

Напомним, что позже вечером пройдет другой матч в группе C, где встретятся сборные Аргентины и Мексики.