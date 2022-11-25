Аргентина - Мексика: смотреть онлайн трансляцию матча

Последним матчем 26 ноября станет встреча между сборными Аргентины и Мексики. После поражения Месси и компании от саудовцев это, возможно, самая интересная встреча тура.

Познакомиться поближе со сборной Аргентины

Мексика расписала ничью с Польшей, которая к этому моменту уже сыграет с Саудовской Аравией, поэтому им нужно догонять своего основного конкурента. А вот Аргентина должна доказать, что поражение в первом туре было случайностью.

Где смотреть онлайн трансляцию матча Аргентина - Мексика

Трансляция матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Мексикой станет доступной в этой новости 26 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Если аргентинцы проиграют вторую игру подряд, шансы на выход в плей-офф будут минимальными. А сборная была среди фаворитов на титул чемпиона мира. Мексика будет бороться за выход в плей-офф.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет просмотреть по каналам Общественного. В приложении "Действие" также предоставили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться поближе со сборной Мексики

Напомним, что все 27 ноября нас ждет встреча европейских грандов Испании и Германии.