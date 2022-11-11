Месси и компания: заявка Аргентины на ЧМ-2022

Аргентинцы определились с тем набором футболистов, которые должны будут вернуть кубок мира на родину Диего Марадоны.

Еще одна команда, которая всерьез претендует на победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре, опубликовала заявку на турнир.

Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони отобрал необходимых ему игроков, которые будут бороться за первую с 1986 года победу на мундиале.

Заявка сборной Аргентины на ЧМ-2022

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Вильярреал), Франко Армани (Ривер Плейт).

Защитники: Науэль Молина (Атлетико), Гонсало Монтиель, Маркос Акунья (Севилья), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Пеццелья (Бетис), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Николас Тальяфико (Лион), Хуан Фойт (Вильярреал).

Полузащитники: Родриго де Пауль (Атлетико), Леандро Паредес (Ювентус), Алексис Мак Аллистер (Брайтон), Гидо Родригес (Бетис), Алехандро Гомес (Севилья), Энцо Фернандес (Бенфика), Эксекиель Паласиос (Байер).

Нападающие: Анхель Ди Мария (Ювентус), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба - Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Николас Гонсалес (Фиорентина), Пауло Дибала (Рома), Лионель Месси (ПСЖ).

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с уже объявленными составами сборных на ЧМ-2022.