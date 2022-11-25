Ван Гал: Невероятно, то как мы играли и при этом все равно мало пропустили

В пятницу, 25 ноября, в Дохе на Халифа Интернешнел Стедиум состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора. Команды расписали ничью 1:1, но латиноамериканская команда выглядела гораздо лучше своих соперников.

Нидерландцы играли настолько плохо, что нанесли всего два удара по воротам Эквадора. Это самый плохой результат сборной с 1966 года, когда начали собирать эти данные. Плохую игру своих подопечных отметил и Луи ван Гал, удивившись в интервью, что команда удержала ничью.

"Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли и при этом все равно мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

В Лиге наций мы показали, что можем хорошо играть. Но это соперники другого стиля, пытающиеся создать нам проблемы.

Мне не так грустно, мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов", - приводит слова главного тренера Сalciomercato.

Напомним, что с кратким обзором матча вы можете ознакомиться на нашем сайте.