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Южная Корея - Гана 2:3 обзор матча и результат игры 28.11.2022

Африканская сборная набрала важные очки.
Сегодня, 17:02
Getty Images
Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Ганы встречалась с Южной Кореей.

Победителем противостояния стала африканская сборная, которая забила три гола. Представители Азии совершили камбэк, однако его не хватило, чтобы набрать баллы.

В заключительном туре Гана сыграет с Уругваем, а Южная Корея с Португалией.

Статистика матча Южная Корея - Гана 2-го тура ЧМ-2022

Корея - Гана 2:3
Голы: Чо Гю Сун, 58, 61 - Салису, 24, Кудус, 34, 68

Корея: Ким Син Гю - Ким Мун Хван, Ким Мин Дже (Квон Кен Вон, 90+2), Ким Эн Гвон, Ким Джин Су - Хван Ин Бом, Чон У Йон (Хван Й Джо, 79) - Чхан Хун Квон ( Ли Кан Ин, 57), Чон У Йон (На Сан Хо, 46), Сон Хин Мин – Чо Гю Сун.

Гана: Ати-Зиги - Лемпти (Одои, 78), Амарти, Салису, Менса (Баба, 87) - Партей, Самед, Кудус (Джику, 83) - Д. Аю (Сулемана, 79), Уильямс, А. Аю ( Кьерех, 79).

Предупреждение: Чон У Йон – Амарти


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