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Иран - США: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча

Вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка между сборными Ирана и США.
Сегодня, 19:40

Матч между сборными Ирана и США имеет большой политический бэкграунд, потому многие фанаты ждут поединок  не столько из-за футбола, а сколько из-за околофутбольных тем.

После победы в прошлом туре над Уэльсом Иран подходит к этому матчу в лучшем положении, нежели американцы.

Познакомиться ближе со сборной Ирана

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран - США

Трансляция поединка ЧМ-2022 между сборными Ирана и США станет доступна в этой новости 29 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по киевскому времени.

Примечательно, что для прохода в плей-офф США обязаны побеждать Иран, тогда как азиатской команде может хватить и ничьей, для выхода в 1/8 финала. 

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной США

В параллельном поединке группы B сыграют сборные Англии и Уэльса. Победитель этого квартета в 1/8 финала сыграет с Сенегалом, тогда как вторая команда встретится с Нидерландами.


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