Уэльс - Англия: смотреть онлайн-трансляцию матча

Британское дерби состоится в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира, когда встретятся между собой команды Уэльса и Англии.

В этом поединке англичане могут гарантировать себе первое место в группе и выйти в плей-офф на Сенегал.

Познакомиться ближе со сборной Уэльса

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс - Англия

Трансляция матча ЧМ-2022 между Уэльсом и Англией станет доступна в этой новости 29 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Валлийцам для того, чтобы выйти из группы, необходимо не просто обыграть англичан, а сделать это с большой разницей в счете.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Англии

Отметим, что команда, которая займет второе место в квартете В, в 1/8 финала сыграет против Нидерландов. В параллельном матче сыграют сборные Ирана и США.