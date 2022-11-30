Польша - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча

Один из самых интересных поединков третьего тура группового раунда чемпионата мира состоится в рамках группы C. В нем сыграют команды Аргентины и Польши.

Из-за потерь очко в первых турах, обе команды сильно рискуют в случае неудачи в этом матче не выйти из группы, а потому играть будут на победу.

Познакомиться ближе со сборной Польши

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша - Аргентина

Трансляция матча ЧМ-2022 между сборными Польши и Аргентины будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по киевскому времени.

Аргентине желательно побеждать, чтобы выходить в плей-офф и не зависеть от результата параллельного матча. То же самое касается и поляков, с той лишь разницей, что ничейный результат также оставит Роберта Левандовски на мундиале.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Аргентины

Отметим, что в этой же группе играют команды Мексики и Саудовской Аравии, одна из которых может выбить или Польшу, или Аргентину из турнира.