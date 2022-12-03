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Аргентина - Австралия: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Аргентиной и Австралией.
Сегодня, 12:42
Аргентина - Австралия: смотреть онлайн-трансляцию матча
Аргентина - Австралия: смотреть онлайн-трансляцию матча

В рамках четвертьфинала чемпионата мира сборная Аргентины, которая считается одним из фаворитов турнира, встретится с командой Австралии.

Представители зеленого континента в своей группе достаточно неожиданно обошли сборные Туниса и Дании и заняли второе место.

Познакомиться ближе со сборной Аргентина

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Австралия

Трансляция матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Австралией станет доступна в этой новости 3 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Обе команды начали мундиаль с поражения в первом туре, но в дальнейшем сумели исправиться и выйти в плей-офф турнира.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также доступна возможность просмотра встреч чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Австралия

Стоит сказать, что победитель этой пары выйдет в 1/4 финала, где встретится с победителем пары Нидерланды - США.


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