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Нидерланды - США: смотреть онлайн-трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляцию поединка между сборными Нидерландами и США.
Сегодня, 12:11
Нидерланды - США: смотреть онлайн-трансляцию матча
Нидерланды - США: смотреть онлайн-трансляцию матча

Первый четвертьфиналист чемпионата мира по футболу станет известен в противостоянии сборных Нидерландов и США.

Команда Луи ван Гаала вышла в 1/8 финала с первого места группы А, тогда как Соединенные Штаты Америки в последнем туре сумели завоевать для себя вторую строчку своего квартета.

Познакомиться ближе со сборной Нидерландов

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - США

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Нидерландами и США станет доступна в этой новости 3 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Обе команды еще не проигрывали на этом чемпионате мира, но стоит ли ожидать в их противостоянии ничьей в основное время и экстра-таймов?

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной США

Отметим, что победитель этой пары выйдет в 1/4 финала, где встретится либо с Аргентиной, либо с Австралией, которые свой матч проведут немного позже.


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