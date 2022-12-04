Португалия проиграет в 1/8, Франция - в финале: прогноз очередного "суперкомпьютера" на ЧМ-2022

Аналитики сайта FairBettingSites.co.uk обработали большое количество данных и составили очередной прогноз от суперкомпьютера на плей-офф чемпионата мира 2022 года.

По данным этого прогноза сборная Португалии не сможет обыграть Швейцарию в 1/8 финала, а Хорватия уступит Японии. В полуфиналы выйдут Аргентина и Бразилия в одной половине сетки, и Франция (обыграет Англию в четвертьфинале) с Испанией в другой.

В главном матче по мнению "суперкомпьютера" в решающем поединке сыграют Бразилия и Франция, где победу одержат представители Южной Америки.

Напомним, что 4 декабря состоятся два поединка чемпионата мира между сборными Франции и Польши, а также Англии и Сенегала.