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Восковую фигуру Мбаппе в Париже сделали "фанатом сборной Англии"

Килиан Мбаппе теперь болеет за английскую команду.
Сегодня, 07:17
Мбаппе / Getty Images
Мбаппе / Getty Images

В парижском музее восковых фигур Grevin Museum среди многих других есть также и фигура посвященная Килиану Мбаппе – нападающему сборной Франции и ПСЖ.

Но однажды накануне это изваяние было немного "видоизменено". На шею повесили шарф с символикой сборной Англии, на голову фуражку в поддержку "трех львов", а вокруг талии обмотали английский флаг.

Все это сделал корреспондент газеты Sun, при этом он делал это тихо, быстро и осторожно, чтобы его не заметила служба охраны музея.

Напомним, что сборные Англии и Франции сыграют друг против друга на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Сейчас именно Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Килиан Мбаппе

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