Стала известна судьба участия Ди Марии на ЧМ-2022
Аргентинец восстановился от травмы.
Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария сможет сыграть в четвертьфинале чемпионате мира по футболу.
Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на SkySport, 34-летний вингер восстановился от травмы.
Ди Мария уже возобновил тренировки в общей группе, так что сможет сыграть против Нидерландов в рамках 1/4 финала турнира.
Читай также: Нидерланды - Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Отметим, что аргентинец пропустил игру против Австралии из-за небольшого повреждения.
Напомним, матч Аргентина - Нидерланды пройдет 9 декабря. Начало встречи - в 21:00 по Киеву.