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Стала известна судьба участия Ди Марии на ЧМ-2022

Аргентинец восстановился от травмы.
Сегодня, 08:55
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария сможет сыграть в четвертьфинале чемпионате мира по футболу.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на SkySport, 34-летний вингер восстановился от травмы.

Ди Мария уже возобновил тренировки в общей группе, так что сможет сыграть против Нидерландов в рамках 1/4 финала турнира.

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Отметим, что аргентинец пропустил игру против Австралии из-за небольшого повреждения.

Напомним, матч Аргентина - Нидерланды пройдет 9 декабря. Начало встречи - в 21:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Анхель Ди Мария сборная Аргентины

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