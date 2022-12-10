Льорис установит рекорд сборной Франции
Вратарь сыграет наибольшее количество матчей в истории за "Les Bleux".
В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией.
В старте коллектива Дидье Дешама появится бессменный голкипер Уго Льорис.
35-летний игрок, выйдя на поле, установит рекорд национальной команды.
Поединок с Англией станет для капитана сборной 143-ым, что является лучшим результатом в истории "Les Bleux".
Напомним, трансляция матча Франция - Англия будет доступна на нашем сайте с 21:00 по киевскому времени.