Льорис установит рекорд сборной Франции

Вратарь сыграет наибольшее количество матчей в истории за "Les Bleux".

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией.

В старте коллектива Дидье Дешама появится бессменный голкипер Уго Льорис.

35-летний игрок, выйдя на поле, установит рекорд национальной команды.

Поединок с Англией станет для капитана сборной 143-ым, что является лучшим результатом в истории "Les Bleux".

Напомним, трансляция матча Франция - Англия будет доступна на нашем сайте с 21:00 по киевскому времени.