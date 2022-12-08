Англия - Франция: смотреть онлайн-трансляцию матча

В субботу, 10 декабря, в Катаре продолжится четвертьфинальная стадия чемпионата мира 2022 года. В первом поединке первого игрового дня сойдутся Англия и Франция.

Европейские сборные с почти равными шансами на успех подходят к противостоянию, положительный результат в котором выведет их в полуфинал турнира - там они встретятся с победителем пары Марокко - Португалия.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Франция

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Англией и Францией будет доступна в этой новости 10 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал турнира благодаря выходу из своей группы с первого места, а после - победы над США (3:1).

В свою очередь, французы также вышли из своего квартета с первой строчки, однако уступили в решающем матче группы Тунису. В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама одолели сборную Польши (3:1).