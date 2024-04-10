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Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:21
Атлетико - Боруссия Д / UEFA.COM
Атлетико - Боруссия Д / UEFA.COM

В среду, 10 апреля, в рамках первого матча противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся Атлетико (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Обе команды испытывают определенные проблемы из-за травм, а потому тренерам придется решить кадровый вопрос: у "матрасников" не сыграют Марио Эрмосо, Мемфис Депай и Тома Лемар, а у "шмелей" - Дониэлл Мален и Рами Бенсебаини.

Матч между Атлетико и Боруссией пройдет в Мадриде на стадионе Цивитас Метрополитано. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико - Боруссия Д

В Украине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Атлетико Мадрид и Боруссией Дортмунд покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 2".

На стадии 1/8 финала команда Диего Симеоне одолела Интер в серии послематчевых пенальти, а подопечные Эдина Терзича оказались сильнее ПСВ.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозами редакции на все четвертьфинальные противостояния Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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