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Атлетико – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 11:14
Легенды Боруссии и Атлетико / Атлетико Мадрид
Легенды Боруссии и Атлетико / Атлетико Мадрид

В среду, 10 апреля, стадия 1/4 финала Лиги чемпионов продолжится поединком между Атлетико Мадрид и Боруссией Дортмунд.

Чтобы оказаться в четвертьфинале, "матрасники" прошли через Интер (0:1, 2:1, по пен. 3:2), а "шмели" обыграли ПСВ (1:1, 2:0).

Первая встреча противостояния Атлетико и Боруссии на стадии 1/4 финала пройдет в Мадриде на стадионе Цивитас Метрополитано. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико - Боруссия Д

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча считается команда Диего Симеоне, которая будет играть при родных стенах.

Прогноз букмекеров на матч Атлетико - Боруссия Д:

  • Победа Атлетико - 1,86
  • Ничья - 3,80
  • Победа Боруссии Д - 4,55

Букмекеры также считают, что в этой игре стоит ожидать как минимум три гола, ведь на исход "Тотал больше 2,5" дается коэффициент 1,87.

Статистика противостояния Атлетико и Боруссии Д

За свои многолетние истории команды встречались между собой всего четыре раза. Все игры состоялись в рамках Лиги чемпионов. Противостояние на данный момент считается бескомпромиссным - еще ни разу не была зафиксирована ничья.

Атлетико - Боруссия Д
2 Победы 2
0 Ничьи 0
2 Поражения 2
4 Голы 6

Последняя их встреча состоялась 6 ноября 2018 года в рамках четвертого тура группового этапа. Тогда "кольчонерос" завоевали победу со счетом 2:0 благодаря голам Сауля и Антуана Гризманна.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом редакции на то, как пройдет четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов.

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