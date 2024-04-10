ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 10 апреля, состоится первый матч противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ (Франция) и Барселоной (Испания).

За последнее десятилетие эти команды подарили болельщикам много па мятных моментов, в том числе ставший легендарным камбек каталонцев 6:1 после поражения 0:4 в первой игре 1/8 финала в 2017 году.

Матч между ПСЖ и Барселоной пройдет в Париже на стадионе Парк де Пренс. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Барселона

В Украине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Барселоной покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

На предыдущей стадии турнира парижане уверенно справились с другой испанской командой, Реал Сосьедад (2:0, 2:1), в то время как "сине-гранатовые" прошли Наполи за счет домашней победы (1:1, 3:1).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозами редакции на все четвертьфинальные противостояния Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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