ПСЖ – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.

В среду, 10 апреля, в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сойдутся ПСЖ (Франция) и Барселона (Испания).

Для того, чтобы заработать место в 1/4 финала, французский коллектив одолел Реал Сосьедад (2:0, 2:1), а испанцы по сумме двух матчей оказались сильнее Наполи (1:1, 3:1).

Первая встреча противостояния ПСЖ и Барселоны на стадии 1/4 финала пройдет в Париже на стадионе Парк де Пренс. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ - Барселона

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча считаются парижане, а победа каталонцев считается вероятной на уровне ничейного результата.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ - Барселона:

Победа ПСЖ- 2,01

Ничья - 3,85

Победа Барселоны - 3,80

Букмекеры также считают, что команды порадуют болельщиков забитыми голами, ведь на исход "Тотал больше 2,5" дается коэффициент 1,69.

Статистика противостояния ПСЖ и Барселоны

За последние двенадцать лет команды встречались между собой десять раз. Для сравнения: до 2012 года они сыграли всего два матча.

ПСЖ - Барселона

4 Победы 4

4 Ничьи 4

4 Поражения 4

21 Голы 23

Последняя их встреча состоялась 10 марта 2021 года, это был ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы в первой игре со счетом 4:1 французы добыли приемлемый для себя результат (1:1) и по сумме двух встреч (5:2) прошли дальше.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом редакции на то, как пройдет четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов.

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