iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 11:49
ПСЖ - Барселона / ФК Барселона
ПСЖ - Барселона / ФК Барселона

В среду, 10 апреля, в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сойдутся ПСЖ (Франция) и Барселона (Испания).

Для того, чтобы заработать место в 1/4 финала, французский коллектив одолел Реал Сосьедад (2:0, 2:1), а испанцы по сумме двух матчей оказались сильнее Наполи (1:1, 3:1).

Первая встреча противостояния ПСЖ и Барселоны на стадии 1/4 финала пройдет в Париже на стадионе Парк де Пренс. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Читай также: ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024

Коэффициент и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ - Барселона

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча считаются парижане, а победа каталонцев считается вероятной на уровне ничейного результата.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ - Барселона:

  • Победа ПСЖ- 2,01
  • Ничья - 3,85
  • Победа Барселоны - 3,80

Букмекеры также считают, что команды порадуют болельщиков забитыми голами, ведь на исход "Тотал больше 2,5" дается коэффициент 1,69.

Статистика противостояния ПСЖ и Барселоны

За последние двенадцать лет команды встречались между собой десять раз. Для сравнения: до 2012 года они сыграли всего два матча.

ПСЖ - Барселона
4 Победы 4
4 Ничьи 4
4 Поражения 4
21 Голы 23

Последняя их встреча состоялась 10 марта 2021 года, это был ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы в первой игре со счетом 4:1 французы добыли приемлемый для себя результат (1:1) и по сумме двух встреч (5:2) прошли дальше.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом редакции на то, как пройдет четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз Барселона ПСЖ прогноз букмекеров

Статьи по теме

ПСЖ - Барселона: ориентировочные составы и кто пропустит матч? ПСЖ - Барселона: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Атлетико – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024 Атлетико – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024
Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов
Ньюкасл намерен опередить другие английские клубы в борьбе за защитника Ювентуса Ньюкасл намерен опередить другие английские клубы в борьбе за защитника Ювентуса
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА14:27
Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов
Европа14:05
Ньюкасл намерен опередить другие английские клубы в борьбе за защитника Ювентуса
НБА14:00
Бостон и Милуоки установили новый антирекорд НБА по штрафным броскам
Формула 113:35
Мерседес имеет список из трех имен на замену Хэмилтону - Bild
Лига Чемпионов13:29
ПСЖ - Барселона: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Европа12:53
Манчестер Юнайтед лидирует по показателю предоставленных минут игрокам до 19 лет
Лига Чемпионов12:46
Атлетико - Боруссия Д: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Европа12:15
Защитник Баварии заявил, что должен играть за национальную команду
Лига Чемпионов11:49
ПСЖ – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024
Европа11:25
Форвард-сенсация португальской лиги может покинуть клуб вслед за тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK