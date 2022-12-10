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Пепе: Могу поспорить, что Аргентина выиграет ЧМ-2022 после того, что сегодня делал аргентинский арбитр

Ветеран сборной Португалии пожаловался на суддейство в четвертьфинале.
Сегодня, 21:03
Пепе спорит с рефери
Пепе спорит с рефери

Защитник сборной Португалии Пепе подвел итоги четвертьфинала ЧМ, где его команда уступила Марокко.

Центрбэк считает, что португальцам не удалось победить из-за предвзятого суддейства аргентинского арбитра.

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"Мы пропустили гол, которого не ожидали, но я должен сказать, что это сильнее меня. Неприемлемо, что аргентинский арбитр судил нашу игру после произошедшего вчера, после того, что вчера говорили Месси и вся Аргентина.

Во что мы играли во втором тайме? Вратарь упал на землю. Арбитр добавил всего восемь минут. Во втором тайме не было игры. Единственная команда, которая играла в футбол – это мы. Мы грустны. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, но нам не удалось этого сделать. Они не дали нам сыграть второй тайм.

По ходу встречи уходило много времени, арбитр дважды говорил с вратарем, чтобы тот как можно скорее ввел мяч в игру. Мы всегда стараемся играть в свою игру, мы были верны себе, мы упорно работали. Я горжусь этим. Мы сражались до последней минуты, но победить не смогли. Очень грустно, чувство печали.

90 минут Марокко пыталось остановить нашу игру мелкими фолами. Судья не давал желтые карточки, не обращал на это внимания. Мы пытались играть в футбол и положить мяч на землю, а соперник после отбора выбивал вперед и пытался выиграть подбор. Таким образом им повезло забить гол.

Но я горжусь своими партнерами. Мы многое сделали, чтобы сегодня победить. Я думаю, что на Бруну Фернандеше был пенальти.

"Я иду с грустью, потому что у нас была возможность выиграть этот чемпионат мира. Могу поспорить на что угодно, что Аргентина станет чемпионом. Из-за того, что он сделал сегодня. Арбитр из Аргентины. 5 из 9 арбитров сегодня являлись аргентинцами. Что еще сказать? Увидим в конце, кто победит", – сказал Пепе в комментарии SIC.


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