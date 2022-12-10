Сантуш: Не жалею о решении оставить Роналду в запасе

Наставник сборной Португалии высказался о вылете своей команды с Мундиаля.

Рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями о матче четвертьфинала ЧМ против Марокко.

Специалист высказался о решении оставить второй матч кряду на скамейке запасных Криштиану Роналду.

"Я не жалею о данном решении. Команда показала очень хорошую игру против Швейцарии (6:1).

Криштиану – большой игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно нужно. Я не жалею об этом", - сказал Сантуш.

Стоит отметить, что в этом матче Роналду установил рекорд по количеству матчей за одну сборную.