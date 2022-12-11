iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cаутгейт: Англия заслуживала лучшего, игроки не могли отдать еще большее количество сил

Наставник "трех львов" высказался о вылете своей команды с ЧМ-2022 в Катаре.
Сегодня, 00:44
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Англия встретилась с Францией.

Коллектив Гарета Саутгейта вылетел с Мундиаля, уступив 1:2.

Английский специалист поделился мыслями о прошедшем поединке.

Читай также: Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

"С такой игрой мы заслуживали большего, но, конечно, голы все решают. Как только сказал игрокам, что они не могли отдать больше, они сыграли очень хорошо против лучшей команды. Это отличный результат. То, как они продвигались как команда в течение турнира, было отличным.

Нет смысла говорить об арбитре. Лучше поговорю о наших игроках и поздравлю Францию. Мы навязали им игру, не думаю, что могли бы сделать больше.

Мы выигрываем и проигрываем как команда, мы пропустили несколько голов и допустили несколько моментов у наших ворот. Кейн был невероятным для нас и надежен в таких ситуациях. Если бы не он, нас сейчас здесь не было", - сказал Саутгейт для ITV Sport.

 Стоит отметить, что Франция в полуфинале встретится с главной сенсацией Мундиаля - сборной Марокко.


Статьи по теме

Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Наставник Марокко: Деньги не победят веру и страсть Наставник Марокко: Деньги не победят веру и страсть
Чемпионат мира-2022: определились все полуфиналисты турнира Чемпионат мира-2022: определились все полуфиналисты турнира
Помочь журналистам

Видео

Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:44
Cаутгейт: Англия заслуживала лучшего, игроки не могли отдать еще большее количество сил
ЧМ-202200:25
Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Вчера, 23:55
ЧМ-202223:55
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Европа23:34
Наставник Марокко: Деньги не победят веру и страсть
ЧМ-202223:20
Чемпионат мира-2022: определились все полуфиналисты турнира
ЧМ-202223:05
Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022
Футбол23:01
Франция прошла в полуфинал, победив Англию в матче с двумя пенальти
Европа22:28
Бавария определилась, кем может заменить травмированного Нойера
ЧМ-202222:10
Сантуш: Не жалею о решении оставить Роналду в запасе
ЧМ-202221:52
Чуамени эффектным ударом вывел Францию вперед в матче с Англией на ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK