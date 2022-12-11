Cаутгейт: Англия заслуживала лучшего, игроки не могли отдать еще большее количество сил

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Англия встретилась с Францией.

Коллектив Гарета Саутгейта вылетел с Мундиаля, уступив 1:2.

Английский специалист поделился мыслями о прошедшем поединке.

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"С такой игрой мы заслуживали большего, но, конечно, голы все решают. Как только сказал игрокам, что они не могли отдать больше, они сыграли очень хорошо против лучшей команды. Это отличный результат. То, как они продвигались как команда в течение турнира, было отличным.

Нет смысла говорить об арбитре. Лучше поговорю о наших игроках и поздравлю Францию. Мы навязали им игру, не думаю, что могли бы сделать больше.

Мы выигрываем и проигрываем как команда, мы пропустили несколько голов и допустили несколько моментов у наших ворот. Кейн был невероятным для нас и надежен в таких ситуациях. Если бы не он, нас сейчас здесь не было", - сказал Саутгейт для ITV Sport.

Стоит отметить, что Франция в полуфинале встретится с главной сенсацией Мундиаля - сборной Марокко.