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Англия - Франция 1:2 видео голов и лучших моментов матча 10.12.22

Вашему вниманию самые яркие моменты четвертьфинального поединка мирового первенства.
Вчера, 23:55
Франция победила Англию / Getty Images
Франция победила Англию / Getty Images

В субботу, 10 декабря, сборные Англии и Франции в четвертьфинальном противостоянии определили последнего полуфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующие чемпионы мира одолели соперника со счетом 2:1 и продолжат борьбу за защиту титула.

Команда Дидье Дешама открыла счет на 17-й минуте встречи, когда отличным голом с дальней дистанции отличился полузащитник Орельен Чуамени. Англичане сумели отыграться в начале второго тайма усилиями Харри Кейна, реализовавшего пенальти.

Тем не менее на 78-й минуте поединка лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру снова вывел свою команду вперед. Под конец матча Кейн имел отличную возможность во второй раз восстановить равновесие, но его удар с одиннадцатиметровой отметки пришелся выше ворот.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Марокко.

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Франция в 1/4 финала ЧМ-2022:

Англия - Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) - Чуамени, 17, Жиру, 78

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз (Грилиш, 90+8), Магуайр, Шоу - Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем - Фоден (Рэшфорд, 85), Кейн, Сака (Стерлинг, 79)

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес - Рабьо, Чуамени - Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе - Жиру

Предупреждение: Гризманн, 43, Дембеле, 46, Эрнандес, 82.

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Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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