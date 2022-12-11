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Роналду: Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой

Прощальные слова.
Сегодня, 17:09
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после вылета сборной с чемпионата мира в Катаре. Напомним, Португалия не смогла одолеть сборную Марокко.

В своем Инстаграме португалец опубликовал трогательное послание, в котором признался, что всегда мечтал сделать Португалию чемпионом мира, но теперь этой мечты больше нет.

"Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я взял много международных трофеев, в том числе с Португалией. Но вывести имя нашей страны на самый высокий мировой уровень было моей самой большой мечтой.

К сожалению, вчера мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Сейчас мне больше нечего сказать. Спасибо Португалии. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась... Теперь осталось дождаться, когда время станет добрым советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы", - написал Роналду.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

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