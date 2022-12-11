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"Крысы праздновали так, словно победили его": сестра Роналду вновь встала на защиту игрока без клуба

Возвращение всеми любимой рубрики "Что на этот раз написала Катя Авейру".
Сегодня, 19:30
Катя Авейру и Криштиану Роналду / https://www.instagram.com/katiaaveirooficial/
Катя Авейру и Криштиану Роналду / https://www.instagram.com/katiaaveirooficial/

Главная сенсация чемпионата мира 2022 года сборная Марокко продолжает удивлять: команда Валида Реграги в четвертьфинальном поединке минимально обыграла Португалию и теперь сыграет в полуфинале с Францией.

Криштиану Роналду матч с марокканцами начал со скамейки запасных, выйдя на замену на старте второго тайма. Однако 37-летний форвард не сумел помочь своей команде уйти от поражения.

С большой долей вероятности данный мундиаль стал последним для португальца - на турнире в Канаде, США и Мексике ему будет 41 год. Однако другого мнения придерживается сестра футболиста Катя Авейру. Она считает, что 41 год - это еще не приговор.

"41 год – это расцвет жизни", - написала она себя в Stories в Instagram.

К тому же она упрекнула некоторых своих соотечественников в том, что они продолжают радоваться тому факту, что Португалия обыграла Швейцарию без помощи Роналду.

"Мы проиграли чемпионат мира, когда кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду... В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок до сих пор не выучили".

Напомним, что после матча с Марокко Криштиану Роналду опубликовал пост, намекающий на то, что чемпионат мира в Катаре стал для него последним.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия Криштиану Роналду сборная Португалии Чемпионат мира 2022 катя авейру

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