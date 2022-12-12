Аякс заинтересовался вратарем сборной Нидерландов

Нидерландский Аякс может подписать вратаря сборной Нидерландов.

По информации местных СМИ, "сыновья Бога" всерьез заинтересованы в услугах Андриса Нопперта.

Вратарская линия амстердамского клуба довольно возрастная и требует омоложения.

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29-летний Нопперт рассматривается в качестве замены 38-летнему Пасвееру и 40-летнему Стекеленбургу.

При этом, технический директор Херенвена, за который выступает Нопперт отметил, что в клуб не поступало никаких предложений.