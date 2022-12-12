Аякс заинтересовался вратарем сборной Нидерландов
Выступления на крупном форуме подарили Андрису Нопперту возможность пойти на повышение.
Нидерландский Аякс может подписать вратаря сборной Нидерландов.
По информации местных СМИ, "сыновья Бога" всерьез заинтересованы в услугах Андриса Нопперта.
Вратарская линия амстердамского клуба довольно возрастная и требует омоложения.
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29-летний Нопперт рассматривается в качестве замены 38-летнему Пасвееру и 40-летнему Стекеленбургу.
При этом, технический директор Херенвена, за который выступает Нопперт отметил, что в клуб не поступало никаких предложений.