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Хавбек Динамо: Гакпо сделал весомый шаг вперед. Уверен, что он будет играть за топ-клуб

Джастин Лонвейк высказался о своем экс-партнере.
Сегодня, 15:11
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Хавбек киевского Динамо Джастин Лонвейк поделился мыслями о вингере сборной Нидерландов Коди Гакпо, который был его партнером по детским и молодежным командам ПСВ Эйндховен.

"Мы с Коди все время были в одной команде еще с 10-летнего возраста, начиная с ПСВ U11 и вплоть до U19. То есть чуть больше 9 лет. Да, мы и сейчас иногда общаемся, поддерживаем связь. Конечно, я ему пожелал успеха перед чемпионатом мира.

Я уверен, что он будет играть за топ клуб. После его голов на чемпионате мира он теперь у всех на слуху. Он сделал очень весомый шаг вперед, и я за него искренне рад".

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Также легионер рассказал, тщательно ли он следил за ЧМ-2022, а также за кого будет болеть в финале.

"Я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.

Склоняюсь к болельщикам за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию", - сказал Лонвейк.


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