Довгоочікуваний тріумф Мессі або третій захист титулу в історії: анонс на фінал ЧС - 2022

Вже сьогодні, 18 грудня, відбудеться головний матч чемпіонату світу з футболу, у якому за трофей поборються збірні Франції та Аргентини.

Цей матч закриє масштабне свято футболу, яке відбувається в Катарі.

Isport.Ua представляє вам анонс та прогноз на фінальний поєдинок Мундіалю.

Шлях по турніру

Як і завжди це відбувається з фіналістами, обидві команди продемонстрували відмінну гру на протязі всього турніру, хоч у Франції це вдалося трохи краще. З неї і розпочнемо.

Підопічні Дідьє Дешама одразу підтвердили статус чинного чемпіона і свої амбіції зберегти за собою це звання. В першому ж поєдинку була розгромлена Австралія з рахунком 4:1, в другому перемога над Данією 2:1. Так, в третьому поєдинку сталася нічия з Тунісом, але в цьому матчі "Les Bluex" грали не основним складом.

У плей-офф доволі впевненими були перемоги над Польщею (1:3) та сенсаційним Марокко (0:2),а от з Англією довелося трохи складніше (1:2).

Що ж стосується Аргентини, то вони в першому матчі досить сильно налякали усіх своїх фанатів, програвши Саудівській Аравії з рахунком 2:1, але надалі в групі були перемоги з однаковим рахунком над вже згаданою Польщею та Мексикою (0:2).

В ⅛ фіналу була подолана Австралія, яку вже теж було згадано (1:2), далі була перемога в серії пенальті з Нідерландами, а в півфіналі "альбіселесте" розгромили Хорватію (3:0).

Цікаві факти

Перевага в очних зустрічах на боці Аргентини. 6 перемог в 12 матчах, ще тричі перемагала Франція і три рази між командами була нічия.

Остання зустріч між командами була на минулому ЧС. Тоді перемогла якраз Франція з рахунком 4-3.

В цьому матчі майже точно буде людина, яка встановить рекорд чемпіонатів світу і виграє трофей, адже Ліонель Мессі, якщо зіграє стане рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях, обійшовши Лоттара Матеуса, а Уго Льоріс відзначиться подібним досягненням серед голкіперів, обігнавши Мануеля Нойєра.

Франція може стати третьою збірною в історії після Італії і Бразилії, яка виграла два чемпіонати світу поспіль (Італія вигравала в 1934 і 1938, Бразилія у 1958 і 1962).

Обидві збірні на даний момент виграли по два ЧС (Аргентина в 1978 та 1986, а Франція в 1998 і 2018).

Кіліан Мбаппе може стати другим наймолодшим дворазовим чемпіоном світу після Пеле, який виграв свій другий трофей у віці двадцяти років.

В яких кондиціях підходять до матчу

Анхель Ді Марія - єдиний крім Мессі гравець, який знає смак фіналу чемпіонату світу. В групі він був основним, але потім отримав травму і якщо й з'являвся на полі, то на дуже короткий проміжок часу. Зараз Анхель ніби відновився, але чи вийде він в основі?

З інших новин перед матчем - повернулися після дискваліфікації в 1/2 фіналу флангові захисники Монтіель та Акунья. І якщо перший не є основним, то другий має вийти в старті.

У Франції було багато проблем перед цим поєдинком. Ряд футболістів застудилися і їхня підготовка була трішки не повноцінна. Були проблеми зі здоров'ям у Жиру та Ернандеса, Конате та Варана, Комана та Чуамені. Але ніби всі готові грати.

Повернулися також Рабьо та Упамекано, які пропускали півфінал з Марокко

Прогноз

Фінальний поєдинок завжди дарує величезну інтригу та купу емоцій вболівальникам, але для команд перш за все буде результат, тому варто очікувати на обережну гру.

Ймовірніше за все, результат гри вирішить один момент, який на нашу думку вдасться створити збірній Аргентини.

Прогноз: Мінімальна перемога збірної Аргентини.