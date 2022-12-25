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Роналдо: Бразилия провела довольно хороший ЧМ-2022

Легендарный форвард "пентакампеонов" оценил выступление национальной команды на Мундиале.
Сегодня, 16:45
Роналдо
Роналдо

Экс-форвард сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдо оценил игру "селесао" на мировом первенстве в Катаре.

По словам бывшего футболиста,  национальная команда играла хорошо, но ей не хватило стратегического подхода.

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"Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная Бразилии провела замечательный чемпионат мира. Не хватило только стратегического подхода после забитого гола в матче с Хорватией. Команде нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом.

В поединке с Хорватией нам не следовало непременно отдавать все силы ради второго гола. Необходимо было использовать время, держать мяч, контролировать его, чтобы соперник бегал за ним и терял веру в то, что он способен что-то изменить. Не хватило лишь этого", - считает Роналдо.

Напомним, на Мундиале 2022 года сборная Бразилии вылетела с четвертьфинала, уступив Хорватии в серии пенальти.


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