Новичок МЮ и экс-игрок Сити, Челси и Ливерпуля: каким видели состав Англии – чемпионов мира 2022

Чемпионат мира в Катаре подарил нам относительно неожиданный, но прекрасный мундиаль, ставший настоящим футбольным праздником. Конечно, болельщики ожидали большего от Германии, Португалии или Бразилии, но все эти ожидания ничто, по сравнению с ожиданиями авторов издания Independent в 2013 году. Тогда популярный портал спрогнозировал, что чемпионом мира-2022 станет Англия и даже назвал стартовый состав.

Мы на ISPORT решили вспомнить статью, а заодно и проверить, где теперь те люди, которые когда-то могли бы претендовать на звание чемпионов мира. Итак, чемпионский состав Англии на мундиале в Катаре по прогнозу Independent 2013 года.

Голкипер – Джек Батленд

В 2013 году Джек Батленд перешел в Сток Сити, имея статус одного из самых талантливых киперов Англии. Тогдашний тренер сборной Рой Ходжсон даже взял 19-летнего игрока с собой на Евро-2012, но, к сожалению, Джек так и не стал топ-кипером. Осенью Батленд "грел скамейку" Кристал Пелас, проигрывая конкуренцию Висенте Гуайте, но это не помешало ему накануне перебраться в Манчестер Юнайтед, где он буде выполнять ту же роль.

ПЗ - Крис Смоллинг

Десять лет назад в Англии считали, что Крис Смоллинг – это новый Рио Фердинанд, но защитник не смог и близко приблизиться к легенде МЮ. За последнее десятилетие клуб сильно сдал, а вместе с ним и большинство игроков, учитывая Смоллинга. У Криса был коротенький ренессанс в Роме, но уже с 2017 года на защитника не рассчитывают в сборной.

ЦЗ - Натаниель Чалоба

Лучший молодой игрок 2013 года, капитан юношеской сборной Англии, а также человек, сыгравший за взрослую сборную всего 6 минут 54 секунды – это все о Натаниеле Чалоба. Парень, когда-то считавшийся будущим "трех львов", после нескольких аренд был продан в Уотфорд всего за 6 млн фунтов. Сейчас Чалоба играет за Фулхэм.

ЦЗ – Фил Джонс

Пару Чалоба в центре защиты должен составить главный футболист-мем Манчестер Юнайтеда, который в 2013 был одним из самых перспективных защитников не только Англии, но и мира.. Но бесконечные травмы сделали из Фила футболиста уровня 3-4 английской лиги. Сезон 2018/19 был последним, когда защитник плюс-минус стабильно выходил на поле, сейчас у МЮ не всегда даже тренируется с первой командой.

ЛЗ – Люк Шоу

В 2013 году еще играл за Саутгемптон, но уже тогда назывался одним из главных английских талантов. Как оказалось, стал единственным игроком из всего списка, который все же уехал на чемпионат мира, и в МЮ, куда он перешел в 2014 году, Люк до сих пор игрок основного состава.

ПП - Уилфрид Заа

Заа провел два матча за сборную Англии, и еще 30 матчей за Кот-д'Ивуар, за который решил выступать, когда игрок устал ждать нового вызова в ряды "трех львов". При этом Уилфрид до сих пор остается одним из самых интересных вингеров в АПЛ, играя за Кристал Пелас.

ЦП – Джек Уилшир

Сейчас, возможно, уже никто не вспомнит, но в 2013 году Джек Уилшир был одним из главных английских талантов, но постепенно травмы разрушили его карьеру. Летом 2022 года футболист завершил профессиональную карьеру и сейчас тренирует молодежную команду Арсенала.

ЦП – Росс Баркли

В 2013 году Росса Баркли считали новым Полом Гаскойном, в Эвертоне игрок был одной из главных звезд и вскоре пошел на повышение в Челси. Но в новом клубе англичанин довольно быстро сдал, проведя лишь два относительно неплохих сезона за "синих". Летом 2022 года Баркли стал свободным агентом и подписал контракт с Ниццей.

ЛП – Джордан Айб

В 2011 году Ливерпуль подписал Джордана Айба, надеясь, что парень станет новой мировой звездой, но не так случилось, как предполагалось. После нескольких неудачных аренд вингер был продан в Бормут, где забил всего 3 гола за 78 матчей. В июле 2022 года Айб подписал контракт с Аданаспором, играющим во второй турецкой лиге.

ФРВ - Дэниел Старридж

Еще одна бывшая звезда Ливерпуля. Старридж прекрасно начал за мерсисайдцев, попав даже в команду года в сезоне 2013/2014. Но в последующие годы травмы быстро сделали из него игрока запаса, со временем Юрген Клопп полностью утратил доверие к некогда звездному англичанину. Сейчас играет за австралийский Перт Глори.

ФРВ - Чуба Акпом

Арсенал перехватил талантливого англичанина у Вест Гэма еще в 2002 году, а как раз в 2013 году Чуба дебютировал за первую команду. Но раскрыться на взрослом уровне таланте так и не удалось. После нескольких аренд футболист был продан в ПАОК, затем был Миддлсборо и снова Греция. За взрослую сборную Англии Акпом так и не сыграл, перебравшись в Нигерию. Там, кстати, футболист до сих пор не дебютировал.

Тренер - Гари Невилл

А главным тренером команды должен был стать Гари Невилл, который как раз в то время вошел в тренерский штаб сборной Англии. Однако, как мы знаем, легенда МЮ лишь в 2015 году попробовал тренировать самостоятельно и опыт получился довольно болезненный - всего 4 месяца за рулем Валенсии и 35% побед.